Зеленский приехал в страну Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября начал свой визит в Венгрию для участия в V саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который начал свою работу в Будапеште.

С момента предыдущего, июльского, саммита произошла значительная эскалация войны со стороны России – привлечение северокорейских войск, — сказал в своём выступлении на саммите Зеленский, — сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что концепция «мир благодаря силе» уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность, и сейчас она нужна снова.

Президент поблагодарил всех присутствовавших в зале за поддержку Украины и украинского народа, а также за отстаивание права нашей страны использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии.

«Мы защищаемся не от русских слов, а от русских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и всё становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением его можно сдержать», – сказал он.

Владимир Зеленский призвал лидеров стран подтолкнуть Россию к справедливому миру, найти механизм для того, чтобы российские активы как можно скорее начали работать на Украину, и ограничить способность государства-агрессора получать доходы от продажи нефти и её возможность обходить санкции.

«Счёт за эту войну нужно выставлять россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои ложные претензии всем вокруг – от стран Балтии до Балкан. Любая страна, любой лидер, уважающий международное право и сидящий за этим столом, должны понимать, что хищники всегда требуют всё большей и большей добычи», – подчеркнул Президент.

Фото: сайт Президента Украины

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