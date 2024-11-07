Сочетание реального и воображаемого: в Одессе открылась художественная выставка

До 1 декабря в галерее «#ARTODESSA» Летнего театра Городского сада будет работать выставка произведений молодого художника Валика Лапшина «ФЕНТЕЗИ».

Выставка работ Лапшина – это создание другого, сосуществующего с нами, мира. Это сочетание реального и воображаемого, будто оно всегда было рядом, шло бок о бок вместе.

«На моих полотнах живут истории о том, как персонажи параллельных вселенных помогают временно уйти от бремени потери, одиночества, драматических изменений повседневности и обрести внутренний свет. Эта экспозиция – исследование эскапизма через визуальную метафору: портреты и сцены, где некоторые герои предстают фантастическими, загадочными существами, отдалёнными, могучими, но удивительно близкими в своих переживаниях», — сказал о своей выставке автор.

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