110 квартир одесситов повреждены после дроновой атаки ночью 7 ноября

По состоянию на 14:00 зафиксировано повреждение в 110 квартирах в Хаджибейском районе Одессы от падения обломков ударных беспилотников, сбитых ночью, 7 ноября, над городом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Весь день сегодня коммунальные работники ликвидировали последствия ночной вражеской атаки.

Отмечается, что плёнку и другие материалы предоставили ОО «Десятое апреля» при поддержке УВКБ ООН, а также Благотворительный фонд «Ветры перемен».

Для жителей повреждённых домов и работающих на месте коммунальщиков БФ «Утро Возрождения» организовал горячее питание и напитки.

На месте работает городской оперативный штаб.

Жителям пострадавших домов оказывалась медицинская и психологическая помощь.

Заявку на получение помощи по программе єВідновлення и материальную помощь из городского бюджета на восстановление окон и дверей можно оформить в Хаждибейской районной госадминистрации.

Одесса News информировала, что из-за падения обломков вражеских беспилотников 7 ноября повреждён фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy