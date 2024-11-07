Ночью 7 ноября враг атаковал Одессу ударными беспилотниками

От падения обломков ударных беспилотников, сбитых ночью, 7 ноября, над Одессой, в Хаджибейском районе города есть повреждения и пострадавший.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Из-за падения обломков повреждён фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных автомобилей и газопровод (без возгорания). Также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажек», — проинформировал Кипер.

Глава ООГА сообщил также, что обращения об отселении не поступали, потребности в пункте обогрева нет. На месте работают все соответствующие службы.

Пострадал 30-летний мужчина, получивший лёгкие телесные повреждения – врачи оказали помощь на месте. Психологи ГСЧС поддержали пять человек, нуждавшихся в помощи.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области, — резюмировал глава ООГА.

Как отметил и. Одесского городского головы Александр Филатов, на месте начинает работать городской оперативный штаб, куда можно обратиться для оформления помощи на восстановление окон и дверей, а также получить консультацию по государственной программе єВідновлення.

Одесса News информировала, что вечером 5 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и Х-31П с акватории Чёрного моря.

Фото: ООГА, «Одесса. Официально»/Telegram

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