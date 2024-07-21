В Одессе маршрутка въехала в грузовик, пострадали 13 человек

В Хаджибейском районе Одессы водитель маршрутки въехал в припаркованный грузовик, в результате чего пострадали он сам и ещё 12 пассажиров.

О ДТП 20 июля проинформировало Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что авария произошла утром 20 июля на перекрёстке улиц Грушевского и Хуторской.

Предварительно известно, что во время движения в направлении центра Одессы водителю рейсового автобуса внезапно стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и въехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом, рассказали в полиции.

«Известно о 12 пассажирах и водителе общественного транспорта, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Как указали в полиции, пострадавший водитель маршрутного такси будет проверен на состояние опьянения.

Одесса News информировала, что в Одессе по улице Балковской на пешеходном переходе 30 июня 2024 года автомобиль сбил девочку.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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