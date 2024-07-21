Госсекретарь Ватикана прибыл в Одессу, призывал к терпению

Государственный секретарь Святого Престола — высшее административное должностное лицо Ватикана — кардинал Пьетро Паролин 20 июля посетил Одесскую область.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что в Одессе кардинал Паролин ознакомился в порту с работой украинского зернового коридора, благодаря которому обеспечивается глобальная продовольственная безопасность.

Кардинал осмотрел разрушенный в результате российской атаки Спасо-Преображенский кафедральный собор, мог увидеть масштаб нанесённого ущерба и прогресс в восстановлении храма, макет которого ему показали. Образ Богородицы, который удалось спасти, теперь находится у входа в храм.

Завершающим моментом визита в портовый город стала встреча с небольшой греко-католической общиной в церкви святого архистратига Михаила на окраине Одессы. В кратком поздравлении кардинал Паролин поблагодарил всех, кто пришёл на эту встречу, подчеркнув, что приносит поздравление от Папы Франциска, его близость и благословение.

«Вы знаете, насколько Папа Франциск близок с Украиной в эти трудные времена и насколько он близок со всеми верными католиками, как латинского, так и греко-католического обряда, и со всеми жителями этой страны. И он также побуждает вас через меня быть, как говорит Святое Писание, сильными и терпеливыми во всём. Я считаю, что это самое прекрасное поощрение: быть сильными в эти моменты трудностей, страданий, болей. И терпеливыми, терпеливыми в надежде на то, что эта ситуация может скоро закончиться и Украина сможет восстановить мир, чтобы каждый мог мирно жить на своей родине и мирно работать», – сказал кардинал Паролин.

Подчёркивается, что визит Государственного Секретаря Святого Престола — первый в Украину после начала полномасштабного российского вторжения.

«Признательны за выражение внимания, которое Святейший Отец не прекращает уделять Украине и установлению справедливого мира», — написал Олег Кипер.

Глава ООГА, по информации Vatican News, вручил кардиналу Паролину символический подарок – мешочек с гербом Украины, наполненный зерном. Такой же мешочек передали для Папы Римского Франциска. Государственный Секретарь вручил Киперу памятную медаль понтификата Папы Франциска.

Накануне визита в Одессе Пьетро Паролин побывал во Львове, где рассказал, что в воскресенье, 21 июля, намерен встретиться с Президентом Владимиром Зеленским.

Одесса News информировала об усилиях Ватикана в деле освобождения украинских граждан из вражеского плена.

Фото: ООГА/Telegram, Vatican Media, Vatican News

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