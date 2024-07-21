В бою за Украину погиб житель Одесской области, пограничник Алексей Виноградский

13 марта 2024 года во время выполнения боевых задач вблизи села Охримовка Харьковской области оборвалась жизнь 47-летнего сержанта Государственной пограничной службы Украины, жителя Подольска Алексея Виноградского.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ.

Алексей Виноградский окончил Подольский лицей, получил образование в мореходном профессиональном колледже в Одессе. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины. В первые дни полномасштабного вторжения без колебаний встал на защиту Родины. В марте 2022 года призвался на военную службу по мобилизации в Подольский пограничный отряд.

Впоследствии Алексей отправился на восток Украины, где совместно с боевыми побратимами из «Стального кордона» вёл сокрушительную борьбу с вражеской силой оккупанта на горячих направлениях фронта.

«Доброжелательный, всегда готовый прийти на помощь, шутливый — именно таким Алексей Васильевич останется в памяти своих товарищей», — написали в ГПСУ.

Одесса News информировала о гибели в бою 17 марта 2024 года близи Новомихайловки в Донецкой области жителя Белгород-Днестровского Одесской области Василия Тарасова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Госпогранслужба/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy