В бою за Украину погиб житель Одесской области Даниил Николаев, светлая ему память

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб наводчик аэромобильного отделения старший солдат, 21-летний житель села Ларжанка Одесской области Даниил Николаев.

Об этом сообщает в Facebook Сафьяновская сельская территориальная громада.

Защитник родился 18 декабря 2001 года.

Был наводчиком аэромобильного отделения аэромобильного взвода аэромобильной роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 0284).

Даниил Николаев пал, выполняя боевое задание в окрестностях села Ивановское под Бахмутом. С 29 мая не выходил на связь и считался пропавшим без вести.

Как сообщала Одесса News, 29 мая 2023 года в борьбе за независимость Украины, ёе территориальную целостность и суверенитет отдал свою жизнь житель посёлка Сергеевка в Одесской области, 37-летний солдат Николай Сорокин.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельская тергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy