В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Сорокин, светлая ему память

29 мая в борьбе за независимость Украины, ёе территориальную целостность и суверенитет отдал свою жизнь житель посёлка Сергеевка в Одесской области, 37-летний солдат Николай Сорокин.

Об этом сообщает в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

В ходе продолжительного боя с российскими захватчиками в населённом пункте Берестово Бахмутского района Донецкой области Николай Сорокин получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью. Он до последнего был верен военной присяге и украинскому народу, — говорилось в сообщении.

Прощание с погибшим защитником прошло 2 июня в посёлке Сергеевка.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на войне погиб военнослужащий ВСУ, солдат Максим Дивизинюк из Раздельной Одесской области.

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Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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