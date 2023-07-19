MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Сорокин, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Сорокин, светлая ему память

350998677_972118973979027_3333055476273211799_n-Cropped.jpg

29 мая в борьбе за независимость Украины, ёе территориальную целостность и суверенитет отдал свою жизнь житель посёлка Сергеевка в Одесской области, 37-летний солдат Николай Сорокин.

Об этом сообщает в Facebook Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

В ходе продолжительного боя с российскими захватчиками в населённом пункте Берестово Бахмутского района Донецкой области Николай Сорокин получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью. Он до последнего был верен военной присяге и украинскому народу, — говорилось в сообщении.

Прощание с погибшим защитником прошло 2 июня в посёлке Сергеевка.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на войне погиб военнослужащий ВСУ, солдат Максим Дивизинюк из Раздельной Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy  

Просмотров: 692

Смотрите также...

scroll to top