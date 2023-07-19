Стали известны подробности ночного обстрела Одессы и области

Десятками ракет и ударных беспилотников в очередной раз — ночью 19 июля — атаковали войска РФ Одесскую область.

По сообщению Одесской облгосадминистрации, основные цели оккупантов – портовая и критическая инфраструктура Одессы. Обошлось без человеческих жертв.

Отмечается, что террористы ударили по Одесской области «Ониксами», а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22.

Х-59 была сбита силами ПВО на подлёте к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, образовала обширную воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы.

«Ониксы» и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру. Попали в зерновой и масляный терминалы, повредил резервуары и оборудование для загрузки, возник пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. Пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 кв. метров.

«Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны «Shahed-136″.», — говорится в сообщении.

В небе над Одесской областью было сбито 8 дронов типа «Shahed-136». В результате воздушных боёв и падения обломков занялись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.

Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере, 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранений обломками стекла и других предметов.

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