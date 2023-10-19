В бою за Украину погибли жители Южного — Артём Севастеев и Виктор Неприцкий

На российско-украинской войне погибли два бойца из города Южный Одесской области – Виктор Неприцкий и Артём Севастеев.

Об этом сообщает пресс-служба Южненской громады.

17 августа возле населённого пункта Урожайное Волновахского района Донецкой области во время боевого столкновения с силами противника в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб 42-летний Виктор Неприцкий – заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 1-го десантно-штурмового отделения десантно-штурмовой роты в/ч А4635, матрос.

Виктора призвали в ВСУ 13 января 2023 года.

16 августа вблизи населённого пункта Красногоровка Покровского района Донецкой области от смертельного ранения при выполнении боевого задания погиб 31-летний Артём Севастеев – гранатомётчик отделения морской пехоты батальона морской пехоты в/ч А0216, матрос. Его призвали по мобилизации 17 мая 2023 года.

Прощание с воинами прошло 24 августа, которое объявили в Южном Днём траура.

Одесса News сообщала, что 21 августа Ширяевская громада Одесской области провела в последний путь своего земляка Александра Новикова, погибшего на Херсонском направлении при выполнении боевого задания.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненская громада/Facebook

Видео: tvMIG Yuzhny

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