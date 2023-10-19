В одесском офисе «Копейки» взорвался «сувенир» с фронта, есть пострадавшие

В Одессе два человека получили ранения в результате взрыва боеприпаса, который уже был использован.

Об этом 18 октября проинформировало Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Предварительно установлено, что в офисе одной из торговых сетей взорвался использованный боеприпас, который в офис в качестве сувенира принёс один из пострадавших. Двое работников, находившихся при взрыве в помещении, с разрывными и рваными ранами конечностей госпитализированы», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют происхождение взорвавшегося предмета.

Уголовное производство открыто по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

По информации одесских СМИ, торговая сеть «Копейка» помогает украинским военным, регулярно закупая технику на фронт. Один из военнослужащих пришёл в офис компании вручить сувениры с линии фронта. Среди подарков были гильзы, в одной из которых остался сдетонировавший пороховой заряд, который и сдетонировал. Пострадали два человека. Один потерял много крови, получил осколочное ранение, перенёс операцию. Его состояние стабилизируется. Второй пострадавший остался без пальцев.

Одесса News информировала, что 28 июля 2023 года в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в одесском Доме профсоюзов.

Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

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