В Одессе поймали ещё одного псевдоминёра — опять алкаша

Правоохранители задержали злоумышленника, который «заминировал» супермаркет в Одессе.

Как информирует Нацполиция Одесской области, сообщение об угрозе взрыва в магазине на проспекте Шевченко поступило в полицию 15 января в половине шестого вечера. На объект были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели. После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств и веществ специалисты не обнаружили.

Сведения по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объекта собственности полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины и начали мероприятия, направленные на установление «минёра».

Через несколько часов был задержан 47-летний житель Одессы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признался, что анонимное сообщение о взрывчатке в супермаркете — его рук дело. И пояснил, что таким образом решил отомстить охранникам заведения, которые якобы не пускали его в магазин.



«Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет», — говорится в сообщении.



Как сообщала Одесса News, 13 января сотрудники Портофранковского отделения полиции установили личность и задержали анонима, по телефону сообщившего о заминировании детсадика в Приморском районе города. Им оказался нетрезвый 62-летний местный житель.

Фото и видео: Приморский отдел полиции в Одессе