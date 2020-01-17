Одесская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Австралии

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская сыграет в решающем поединке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом $782,9 тыс.

В матче 1/2 финала Ястремская (№24 рейтинга WTA) за 1 час 45 минут нанесла поражение Арине Соболенко из Беларуси (№12 WTA) — 6:4, 7:6 (7:4), сообщает «Большой Теннис Украины».

Соперницы в третий раз встретились в очном противостоянии, счёт стал 3:0 в пользу 19-летней одесситки.



Отмечается, что в своём дебютном финале на турнирах серии Premier Ястремская 18 января сыграет с победительницей поединка между первой «ракеткой» мира австралийкой Эшли Барти и 27-м номером мировой классификации американкой Даниэль Роуз Коллинс.

Кстати. В активе Ястремской уже есть 3 титула на турнирах категории International (Гонконг, Хуахин, Страсбург).

Как сообщала Одесса News, 15 января Даяна Ястремская, выиграв в Аделаиде у хорватки Донне Векич, пробилась в 1/2 финала турнира