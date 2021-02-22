Свитолина остаётся пятой «ракеткой» мира, преодолев отметку в 20 млн долл призовых

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг спортсменок по состоянию на 22 февраля.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая «ракетка» Украины Элина Свитолина сохранила пятую позицию.

На одну строчку опустилась одесская теннисистка Даяна Ястремская (27). Три позиции потеряла одесситка Екатерина Козлова (109).

Лидерство удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке — японка Наоми Осака, румынка Симона Халеп и американка София Кенин.

Также сообщается, что Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии преодолела отметку 20 млн долл по сумме заработанных призовых за карьеру.

Ранее 20 млн долл и более удалось заработать лишь 18-м теннисисткам, сообщает BTU.

В коллекции Элины Свитолиной титулы Итогового турнира WTA, WTA1000 в Дубае, Торонто и Риме, уроженка Одессы также была финалисткой WTA Finals и полуфиналисткой на Уимблдоне и US Open.

Лидером по числу призовых в WTA является американка Серена Уильямс, на счету которой более 94 млн долл.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Элина Свитолина после четвёртого круга завершила выступление на турнире серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходил в Мельбурне.

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