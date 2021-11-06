Президент удостоил стипендий одесских детей-спортсменов с инвалидностью и их тренеров

Указом Президента Украины №566/2021 «О назначении стипендий Президента Украины для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров», стипендий удостоен ряд одесситов-спортсменов и их тренеров.

Текст Указа полностью публикуется на Официальном сайте Президента Украины.

Согласно Указу, стипендий удостоены представители Одессы и области: Александров Дмитрий, 2006 года рождения, – серебряный призёр всеукраинских спортивных соревнований по плаванию, Завричко Юрий, 2006 года рождения, – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по борьбе свободной и греко-римской, Рапач Арина, 2006 года рождения – чемпионка всеукраинских спортивных соревнований по лёгкой атлетике, Сапожник Эдуард, 2006 года рождения, – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по борьбе свободной и греко-римской, Стас Станислав Александрович, 2003 года рождения, – серебряный призёр всеукраинских спортивных соревнований по волейболу, Третьяков Игорь, 2006 года рождения, – чемпион всеукраинских спортивных соревнований по борьбе свободной и греко-римской, Шпитко Кристина, 2003 года рождения, – серебряный призёр всеукраинских спортивных соревнований по пляжному волейболу.

Президентских стипендий удостоены также их тренеры: Дьяченко Дмитрий – тренер чемпионки Рапач А. и Коев Иван – тренеру чемпионов Завричко Ю., Сапожника Э. и Третьякова И.

Отмечается, что целью документа является награждение детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях в 2020-2021 годах, и их тренеров, решение вопросов их социальной защиты, поддержка и улучшение материального положения. Это будет способствовать развитию паралимпийского и дефлимпийского движения, а также популяризации спорта среди людей с инвалидностью в Украине. Указом назначены стипендии в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста и стипендии тренерам, непосредственно обеспечивающим их подготовку в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Одесса News публиковала имена одесских паралимпийцев, отмеченных государственными наградами за значительный личный вклад в развитие паралимпийского движения, достижение высоких спортивных результатов на XVI летних Паралимпийских играх в городе Токио (Япония), проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины.



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