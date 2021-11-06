В Минздраве уточнили, в каких случаях проверка наличия COVID-сертификата незаконна

В Министерстве здравоохранения разъяснили, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в соцсетях можно увидеть публикации, где указывается, что показ кому-либо COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны, а следовательно, нарушение прав граждан, некоторые даже спорят с правоохранителями, водителями или сотрудниками общественных заведений по поводу их требования предъявить документ о вакцинации.

Министерство здравоохранения информирует, что поскольку в документах о вакцинации никаких сведений, составляющих тайну здоровья гражданина, нет, то правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

В Минздраве подчёркивают, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности, т.е. никто не может проверять здесь у посетителей наличие документа о вакцинации.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на красном уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19.

Для того, чтобы ограничения не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей. Если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать в своих услугах.

Кстати, со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусом, смогут получить цифровой COVID-сертификат о выздоровлении, который будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в жёлтой и красной зонах карантина.

Одесса News сообщила адреса пунктов массовой вакцинации в Одессе, которые будут работать в выходные дни 6 и 7 ноября.

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