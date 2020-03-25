В Украине количество заболевших Covid-19 перевалило за 100, есть и одессит

В Украине состоянием на 7.30 утра 25 марта лабораторно подтверждено 102 случая Covid-19.

Об этом сообщает worldometers.info

В приведённой статистике указывается 102 случая, три из которых — с летальным исходом, один — выздоровевший.

на брифинге вечером 24 марта заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал о 97 случаях. Таким образом, за ночь прибавилось в Украине 5 больных.

«За прошедшие сутки у нас было зарегистрировано 11 новых случаев. Из них 10 было в Киевской области и один — в Тернопольской области. В то же время сегодня уже подтверждено 13 новых случаев в Черновицкой области. В основном, это люди, которые были в контакте со случаями предыдущими, которых было в Черновицкой области 25. Поэтому у нас динамика увеличивается, мы имеем 84 случая коронавирусной болезни, если оперировать данными предыдущих суток, а также плюс 13, — это уже 97 случаев на момент проведения нашего брифинга», — акцентировал Ляшко.

В стационаре Одесской инфекционной больницы находится 21 пациент, которых исследуют на грипп и ОРВИ. У 13-и человек отобрали биоматериалы и передали на диагностирование в вирусологическую лабораторию Минздрава относительно инфицирования коронавирусом Covid-19.

По состоянию на 24 марта, полученные из Киева результаты тестирования 16 пациентов инфекционной больницы все отрицательные.

Лабораторно подтверждён первый случай коронавируса Covid-19 у жителя Одесской области — прокурора одной из одесских прокуратур, который недавно вернулся из турпоездки в Египет, однако он длительное время проживает в Киеве и не коммуницировал по прибытии из Египта ни с кем из одесситов.

Как сообщала Одесса News, начиная с 25 марта, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди по документам, удостоверяющим их место работы, а с 28 марта — лишь по спецпропускам, которые будет выдавать мэрия.