Талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио оказались не счастливыми

Проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Foxnews.

«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник, что договорился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом об отсрочке Олимпийских игр в Токио примерно на год из-за пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Абэ также добавил, что Олимпийские игры должны состояться не позднее следующего лета.

Ранее Национальный олимпийский комитет и Национальный паралимпийский комитет США (USOPC) призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение летних игр в Токио.

Канадский олимпийский комитет и Канадский паралимпийский комитет при поддержке их Комиссий атлетов, Национальных спортивных организаций и правительства Канады, а также Олимпийский комитет Австралии ранее приняли решение не отправлять команды своих стран на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года.

Таким образом, талисман Игр-2020 — существо по имени «Мирайтова» (основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность)- оказался не счастливым для спортсменов и их фанатов, так же, как и ег подружка — символ Паралимпиады-2020 «Сомэйти» — по названию популярного сорта сакуры, к тому же созвучное с английским «so mighty» (такой могучий).

Как сообщала Одесса News, днями были отменены футбольный «ЕВРО-2020«, песенное «Евровидение», 73 Каннский кинофестиваль.