В Украине почти 6 тысяч медработников заболели COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

Ляшко признал, что ранее скрывались факты инфекционных заболеваний среди медработников. Сейчас он озвучил цифру, которая, по его уверениям, является реальной статистикой.

“Это, наверное, первая вспышка в стране, когда мы не скрываем ни одного случая инфицирования медицинского работника. Предварительная статистика, когда работали различные международное проекты, направленные на ликвидацию внутренне больничных инфекций, никогда в жизни не показывала реальную статистику. У нас в год регистрировалось до 4 тысяч случаев инфекционных болезней среди медицинских работников, связанных с оказанием медицинской помощи именно в больницах. Сегодня мы уже имеем почти 6 тысяч инфицированных медицинских работников”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что все случаи инфицирования COVID-19 медицинских работников зарегистрированы, по ним проводятся эпидемиологические расследования, и в дальнейшем такие медработники получат оплату как за профессиональное заболевание, а в случае летального случая семья медработника получит до 1,5 млн грн. компенсации.

Главный санврач призвал сообщать Минздраву о случаях, когда врачам, заболевшим COVID-19 при оказании медпомощи, не устанавливают профессиональное заболевание, и, соответственно, не выдают законные выплаты.

Согласно статистике специального ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, на утро 20 июня в Украине лабораторно подтверджено 35 825 случаев COVID-19, из них за сутки — 841. Умерли за прошедшие сутки от коронавируса 9 человек, выздоровели — 373. Всего в Украине зарегистрировано 994 смерти от COVID-19. Выздоровели – 16 406. Болеют сейчас – 18 425 пациентов.

Как сообщала Одесса News, комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации приняла решение об усилении с 18 июня карантинных мероприятий в Измаиле и пяти районах области — Болградском, Измаильском, Ананьевском, Татарбунарском и Лиманском.