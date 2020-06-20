В Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса «Нептун»

На полигоне «Алибей» на юге Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 «Нептун».

Об этом сообщает «Укроборонпром» на своей странице в Facebook.

«Мы провели первые в истории независимой Украины ракетные пуски с боевой частью. Они прошли полностью успешно и мы проверили боевые возможности наших крылатых ракет. Можно сказать, что сегодня мы имеем полноценный ракетный комплекс берегового базирования и наши планы по переходу Военно-Морских сил от концепции ВМС, который ждёт противника у своих берегов, к концепции ВМС, которые будут встречать противника у его берегов, продолжает выполняться», – заявил новый командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Отмечается, что ракеты проекта «Нептун» является перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

Вместе с представителями командования ВМС ВС Украины за испытаниями наблюдал председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, о чём он поведал у себя в Facebook.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года к государственным испытаниям ракетного комплекса привлекались авиация, корабли и катера ВМС ВС Украины.