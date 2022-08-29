России удалось через пролив Босфор переправить из Сирии ракеты для С-300

Россия на прошлой неделе перебросила через пролив Босфор ракетный комплекс С-300, несмотря на запрет Турции.

Турция закрыла свои проливы для военных кораблей, а ракеты Россия перевезла на обычном грузовом судне, сообщает 24 канал со ссылкой на NavalNews.

Воспользовавшись разрешением прохода для торговых судов, «в двадцатых числах августа ночью через пролив Босфор в Турции проскользнул российский грузовой корабль Sparta II. Узкий пролив – единственный водный путь, соединяющий Средиземное море с Чёрным морем. Пунктом назначения «Спарты II» был Новороссийск, российский порт и крупная военно-морская база недалеко от керченского моста», – говорится в сообщении.

Предполагается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирию, где на причале собрали С-300. Он вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошёл Босфор. Постояв на якоре у побережья России, 27 августа судно вошло в Новороссийск.

По представленной информации, корабль принадлежит «Оборонлогистике» минобороны России. Корабль добавили в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США – несмотря на то, что это гражданский экипаж, он часто перевозит военные грузы.

Перенос мощной ПВО из Сирии в Чёрное море означает, что Россия усиливает оборону Крыма и временно оккупированных территорий юга Украины. В то же время, это ослабляет силы РФ и режима Асада в Сирии.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года взрывами уничтожены военные объекты во временно оккупированном Крыму- в Евпатории, посёлке Заозёрное, Севастополе, Керчи.

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