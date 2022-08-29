В Одесском театре Музкомедии спектакль, который заставит забыть обо всём

4 сентября на площадке Театра музкомедии пройдёт спектакль «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ».

Представьте: муж, владелец квартиры, ждёт свою жену. В дверь звонит гость, совсем незнакомый мужчина, и говорит, что он – дальний родственник жены хозяина. Такого родственника жены хозяина никто не знает, и его это очень смущает. Но… В скором времени гость заявляет, что не только дальний родственник жены хозяина, но и он муж. Интрига закручивается в узел, который обязательно нужно распутать…

Зрители всегда радуются появлению ярких комедий. «Мужчина моей жены» — именно та комедия, которая заставит зрителей забыть обо всём.

Начало в 18 часов.

Стоимость билетов от 190 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

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