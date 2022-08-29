Жизнь продолжается: 137 голосистых детишек Одессы заявили о своём появлении

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 137 маленьких детишек, в числе которых две двойни.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное преимущество с минимальным перевесом – на свет появились 69 маленьких одесситов и 68 юных одесситок.

«Наибольшее количество родов на прошлой неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 49 малышей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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