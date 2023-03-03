В Одесской горбольнице №5 открылось паллиативное отделение

В Одессе открыто паллиативное отделение на 30 коек терапевтического профиля в городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что для пациентов созданы комфортные условия в маломестных палатах.

«Паллиативную помощь пациентам с тяжёлыми неизлечимыми болезнями оказывают мультидисциплинарные команды, к которым будут привлекаться терапевты, неврологи, хирурги, кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, отоларингологи, врачи по физической и реабилитационной медицине», — говорится в сообщении.

Также в случае необходимости пациенты и их родственники могут получить социальную, психологическую и духовную поддержку.

В отделении работает лаборатория, оборудованная современной аппаратурой.

Направление на койки паллиативной терапии городской больницы №5 осуществляется семейными врачами в соответствии с утверждённым перечнем медицинских показаний в случае невозможности оказания паллиативной помощи пациенту на дому.

Кроме этого, на базе консультативно-диагностической поликлиники горбольницы №5 создана мобильная бригада для оказания паллиативной помощи пациентам на дому. Все услуги предоставляются бесплатно в рамках государственной программы медицинских гарантий в соответствии с соглашениями с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко посетил Березовскую центральную горбольницу.

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