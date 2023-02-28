Максим Марченко посетил Березовскую громаду: что увидел и какие поручения дал

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил с рабочим визитом Березовскую общину, в состав которой входит город Березовка и 26 близлежащих сёл.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Сначала руководитель области побывал в одном из городских лицеев, где учащиеся учатся очно, поскольку здесь укрытие отремонтировано и оснащено по всем требованиям безопасности. Однако Максим Марченко отметил, что необходимо и дальше продолжить работу совместно с местными властями над решением и других проблемных вопросов, которые есть в лицее, в частности, нуждается в капитальном ремонте система отопления, необходимо обновить оборудование пищеблока и провести капитальный ремонт канализации, — отмечается в публикации.

В процессе ремонта укрытие и ещё в одной школе. Здесь убежище площадью в 360 кв. метров отремонтируют за 3 миллиона гривен. Средства на это выделены из бюджета общины. Начальник Одесской ОВА проинспектировал ход ремонтных работ.

В Березовском высшем профессиональном училище Национального университета «Одесская политехника», возле Галереи Героев лицея Максим Марченко почтил память погибших на войне с российскими оккупантами выпускников.

Также руководитель области побывал в инновационно-учебных центрах и лабораториях, осмотрел новый, недавно открытый учебно-практический центр инновационных сварочных технологий.

Максим Марченко также посетил Березовскую центральную горбольницу.

«В разговоре с главным врачом Березовской центральной городской больницы узнал, что за счёт Программы Президента «Большое строительство» и средств областного бюджета медицинское учреждение хорошо оснащено: здесь функционирует клинико-диагностическая лаборатория, есть рентгенкабинет, кабинет УЗ-диагностики, КТ, кабинет телемедицины. Действуют терапевтическое, хирургическое, родильное, инфекционное, детское отделение. Также работает отделение экстренной медицинской помощи и отделение анестезиологии», — сказал Марченко.

Однако, отмечается, что здесь остро стоит кадровая проблема – есть современное медицинское оборудование, но вакантны должности хирурга, терапевта, кардиолога, эндоскописта, инфекциониста, рентгенолога. Кроме того, больница ещё нуждается в лапароскопической хирургической стойке и С-дуге.

«Поэтому будем работать совместно с Министерством здравоохранения над решением этих вопросов. Ведь вопрос обеспечения доступности к квалифицированной медицинской помощи жителей общин является одним из приоритетов областной власти», — отметил Максим Марченко.

В ходе встречи с активом Березовского городского совета были обсуждены ключевые проблемные вопросы, в частности, по строительству канализационно-очистных сооружений в Березовке и возможности реконструкции имеющихся помещений под жильё для внутренне перемещённых лиц.

Начальник Одесской ОВА дал поручение по разработке проектно-сметной документации по ремонту канализационно-очистных сооружений.

Как сообщала Одесса News, 23 февраля начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил детский реабилитационный центр им.Бориса Литвака.

Фото: ООВА

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