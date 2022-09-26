Жизнь продолжается: В Одессе за неделю родилось 78 мальчиков и столько же девочек

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 156 маленьких украинцев, в числе которых три пары близнецов.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Отмечается, что на минувшей неделе количество новорожденных мальчиков и девочек было одинаковым – на свет появились 78 маленьких одесситов и 78 юных одесситок.
«Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 46 малышей», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
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