Жизнь продолжается: В Одессе за неделю родилось 78 мальчиков и столько же девочек

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 156 маленьких украинцев, в числе которых три пары близнецов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на минувшей неделе количество новорожденных мальчиков и девочек было одинаковым – на свет появились 78 маленьких одесситов и 78 юных одесситок.

«Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 46 малышей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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