Личным примером: Зеленскому сделали прививку вакциной CoviShield

Президент Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский вакцинировался во время рабочей поездки в Луганскую область, на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию.

Военнослужащие, вместе с которыми вакцинировался Президент, рассказали, что перед процедурой всем провели осмотр — измерили температуру, давление и сатурацию. После прививки все чувствовали себя хорошо.

«Я решила: если иметь прививки вакциной, то будет иммунитет, будет хорошо», — отметила военнослужащий ВСУ Алина.

Военные сказали, что процедура была безболезненной.

«Конечно, у каждого своё мнение, но считаю, что вакцину делали умные люди. Чувствую себя нормально, как и до прививки», — сказал один из военнослужащих.

Перед прививкой Глава государства дал письменное согласие на получение вакцины. Владимиру Зеленскому сообщили о возможном побочном эффекте — повышении температуры.

«Это нормально, такое может быть после каждой вакцины», — отметил Президент.

Он подчеркнул важность вакцинации от COVID-19.

«Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий», — отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.

«Я считаю, что эта вакцина (Oxford / AstraZeneca (Covishield). — Ред.) качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты окончательно невозможно. Вакцинироваться придётся. Я считаю, что вакцина — это реальный путь возвращения к нормальной жизни», — отметил Глава государства.

Кстати. 1 марта прививку от коронавирусной инфекции получил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщала Одесса News, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Экс-президент, глава партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что медики в Украине отказываются делать прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield из-за её низкого качества.

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