Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа в сообщении о ежедневном селекторе заявил, что украинское дальнобойное оружие поразило цель на расстоянии 700 км.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Заслушал доклад главкома (Валерия Залужного, — ред.)] о ситуации на поле боя. Оборонительные и наступательные действия. Наше движение вперёд не останавливается. Минобороны – о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, о получении большой партии бронированных Medevac – то, что сейчас очень нужно. Минстратегпром – о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 км!» – написал он.

Также Зеленский сообщил, что Министерство инфраструктуры готовит следующие шаги в рамках «зернового коридора», а правительство и Офис президента работают над подготовкой к зиме (речь идёт об энергетической системе, «пунктах несокрушимости» и бомбоубежищах.

«МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации с безопасностью перед стартом нового учебного года. И, конечно же, отчёты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим всё под контролем. Продолжаем работу», – добавил он.

Президент не уточнил, какую цель на расстоянии 700 км поразило украинское оружие, также не указал, о каком оружии идёт речь. Однако примерно на таком расстоянии от границы с Украиной расположен российский город Псков, где в ночь на 30 августа был атакован военный аэродром.

Одесса News писала о поражении шести бортов Ил-76 в результате дроновой атаки на аэродром в Пскове в ночь на 30 августа. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в результате атаки на военный аэродром уничтожены четыре самолёта Ил-76.

Для справки. В Пскове базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ, обслуживающая самолёты Ил-76. Стоимость одного нового Ил-76 составляет 5 млрд руб. (около 1,9 млрд грн). Журналисты Reuters нашли подтверждения, что эта дивизия участвовала в оккупации Бучи под Киевом во время полномасштабного вторжения РФ в Украину (Буча была под оккупацией с 3 по 31 марта 2022 года).

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