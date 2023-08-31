Одесская мэрия предупредила о шторме 1-го сентября

По Одессе в течение суток 1 сентября ожидается гроза со шквалом 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – вследствие порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей», — предупреждает мэрия.

Также сообщается, что из-за шторма в Чёрном море усиливается минная опасность.

«Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока», — информирует мэрия.

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