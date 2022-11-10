Посол Великобритании рассказала о судьбе совместных морских проектов в Украине

Проекты строительства военных кораблей и двух баз ВМС Украины совместно с Великобританией, начатые ещё до начала полномасштабного вторжения РФ, всё ещё находятся в стадии разработки, так как в сотрудничестве стран появились другие приоритеты.

Об этом посол Великобритании Мелинда Симмонс сказала агентству «Интерфакс-Украина» в интервью.

«Эти проекты всё ещё находятся в стадии разработки. Но так случилось, что нам пришлось обратить внимание на более неотложные вещи. Наши коллеги, работавшие над тем проектом, до сих пор его коммерчески продвигают, хотя, конечно, это больше работа украинцев – чтобы был коммерческий прогресс. Они всё ещё работают вместе», – сказала посол.

По её словам, сейчас больший приоритет у работы, которую делает Великобритания, «чтобы помочь сохранить Чёрное море открытым для «зерновых соглашений» и помочь ВМС защитить себя прямо сейчас».

«Обеспечение правильного оборудования, которое поможет это сделать, имеет более высокий приоритет. Но сделка всё ещё существует», – добавила Симмонс.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.

В июне 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум о реализации проектов морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины. Он предусматривает проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

В декабре 2021 года года министр обороны страны Алексей Резников сообщал, что Украина переходит к практическому этапу строительства двух военно-морских баз в сотрудничестве с Великобританией в Очакове Николаевской области и Бердянске Запорожской области. По его словам, между Украиной и Великобританией подписано соглашение о привлечении £1,7 млрд (примерно $2,3 млрд) на развитие флота.

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