Украина возобновила контейнерные перевозки

Днём 3 апреля первый контейнеровоз за время полномасштабного российского вторжения прошёл морским коридором в один из портов Одесской области.

Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что первопроходцем стал T Mare под флагом Панамы. В тот же день он отправился в обратный путь в Констанцу.

Подчёркивается, что пока ещё это не полноценное специализированное судно, а так называемый фидер, совершающий чартерные рейсы между Констанцей и портами Большой Одессы.

«Контейнерные перевозки до этого в ограниченном объёме осуществлялись через дунайские порты Одесской области, но с сегодняшнего дня они значительно возрастут», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что Украинское Дунайское пароходство провело в феврале 2024 года консультации с перевозчиками по формированию первых баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

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