Украина планирует экспортный маршрут по Дунаю для обхода блокады в Польше

На фоне постоянных блокад польской границы Украина планирует открыть дополнительный экспортный маршрут по Дунаю, который поможет увеличить экспорт зерна до довоенного уровня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет издание ГОРДОН со ссылкой на Bloomberg.

По словам министра, Украина в этом году планирует устранить все искусственные препятствия для экспортёров, а также улучшить внутреннюю логистику. Планируются контейнерные перевозки по верхнему Дунаю, сказал он, отметив, что Румыния «более предсказуема», чем Польша.

По словам министра, предложенный новый маршрут будет проходить от порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии. Украинское Дунайское пароходство уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Кубраков отметил, что, несмотря на то, что многие экспортёры отдают предпочтение Чёрному морю, поскольку перевозки по нему дешевле, объёмы экспорта через Дунай составляют 1,2–1,8 млн тонн в месяц.

Одесса News информировала, что Администрация морского пароходства Украины тестирует программное обеспечение для диджитализации и оптимизации проводок по Сулинскому каналу с целью увеличения экспортных перевозок и безопасности судоходства.

Украинское Дунайское пароходство провело в феврале 2024 года консультации с перевозчиками по формированию первых баржевых контейнерных караванов на Средний и Верхний Дунай.

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