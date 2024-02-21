Умер Герой Украины Степан Хмара

Бывший советский политзаключённый, борец за независимость Украины, народный депутат трёх созывов, Герой Украины Степан Хмара скончался 21 февраля.

Об этом сообщила на его странице в Facebook его жена Роксолана Хмара.

«Не хочу в это верить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире муж умер. Всё. Мы всё делали всё, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но всё же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за неё», – написала она.

В сентябре 2023 года стало известно об ухудшении здоровья Хмары, его госпитализировали. Семья собирала средства для его лечения.

Хмара родился в 1937 году во Львовской области. Окончил стоматологический факультет Львовского медицинского института. Проработал стоматологом 18 лет.

В 1960–1970-х годах распространял самиздат, участвовал в выпуске подпольного журнала «Український вісник». В 1980 году Хмару арестовали и в том же году приговорили к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду». В 1987 году за полтора месяца до окончания лагерного срока его помиловали.

Трижды (в 1990-м, 1994-м и 2002-м) его избирали народным депутатом Украины.

Хмара был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства. В 2006 году ему присвоили звание Героя Украины.

Одесса News сообщала о смерти 8 октября 2023 года украинской певицы Нина Матвиенко.

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