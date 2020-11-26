В Аргентине объявлен трёхдневный траур из-за смерти легенды футбола — Диего Марадоны

В Аргентине на три дня приспустят национальные флаги страны в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадона, умершего 25 ноября в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Clarin.

Отмечается, что 11 ноября Марадону выписали из больницы. Он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. При этом сообщалось, что легендарного экс-игрока «Наполи» и сборной Аргентины после выписки доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.



Последний раз Марадону видели 30 октября на матче первого тура чемпионата Аргентины, где играла его команда «Химнасия и Эсгрима». Матч был как раз посвящен 60-летию Марадоны.

Сам легендарный футболист тогда не остался смотреть игру из-за плохого самочувствия. Вскоре его положили в клинику под Буэнос-Айресом.



Врач 60-летнего футболиста невролог Леопольдо Луке отметил, что проблема, по всей вероятности, вызвана аварией, хотя Марадона сказал, что не помнит ни одного конкретного инцидента. Кроме того, по словам специалиста, в 2005 году Марадона перенес операцию на желудке, чтобы сбросить 50 килограммов, и это сделало его склонным к анемии.

Марадона, который злоупотреблял наркотиками и алкоголем, ранее перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом.



Рядом с бразильцем Пеле, которому в прошлом месяце исполнилось 80 лет, Марадона считался одним из самых выдающихся футболистов всех времен. Его гол «Рука Бога» в ворота Англии в 1986 году является одним из самых противоречивых в истории чемпионатов мира.



Жизненный путь легендарного аргентинского футболиста: голы, скандалы, слава, наркотики, победы и критика.

На прощании с Диего Марадоной, которое состоится в президентском дворце в Буэнос-Айресе, ожидают не менее миллиона человек. Двери резиденции Casa Rosada открыты для всех желающих проститься с талантливым футболистом.

Кроме того, толпы людей уже собрались возле обелиска в Буэнос-Айресе, который подсветили цветами флага из-за смерти национального героя. Сторонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал свою карьеру.