«Черноморец» получил второе поражение в новом футбольном сезоне

10 августа в Одесе на стадионе «Черноморец» при 28-градусной температуре и 20-минутном дожде состоялся поединок «моряков» с луганской «Зарёй».

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Погода не помешала соперникам «Черноморца» с первых минут матча показать свои возможности в атаке, а вскоре после перерыва «Заря» открыла счет. Антюх подал в район 11-метровой отметки на Герреро, а тот умело головой подрезал мяч в дальний угол – 0:1.

«На 54 минуте был близок к успеху Калин после прострела Попова – выше ворот. Несколько раз безуспешно пытался поразить цель дальними ударами Габелок. На 69 минуте опасно бил из-за пределов штрафной Кораблин – рядом со штангой. На 84-й Калин с 14 метров попал в голкипера «Зари». На 88-й очередная острота у ворот гостей завершилась без удара», — констатируется в публикации.

Это уже второе минимальное поражение в новом сезоне УПЛ, «но оно даёт повод для оптимизма: игра «Черноморца» налаживается. Ещё бы избавиться от «необязательных» ошибок», — резюмируют аналитики клуба.

Одесса News информировала о новых игроках ФК «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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