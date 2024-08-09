К следующему своему матчу команда ФК «Черноморец» выйдет в обновлённом составе

К 16 августа, когда футболисты одесского «Черноморца» сыграют свой очередной матч — с командой ФК «Колос» — на поле выйдет обновлённый состав моряков.

В августе контракт с клубом подписали ещё несколько игроков, — сообщает ФК «Черноморец».

В частности, полузащитник Артём Габелок заключил с ФК «Черноморец» контракт сроком на один год.

Артём родился 2 января 1995 года в Днепропетровске. Рост – 180 см, вес – 80 кг. Футболом стал заниматься в Днепропетровске. Воспитанник футбольной школы ФК «Шахтёр» (Донецк). Играл в командах «Шахтёр» Донецк (U-19 и U-21), «Спартак» (Юрмала, Латвия), «Ворскла» Полтава, «Пюник» (Ереван, Армения), «Металлист 1925» Харьков. В юношеских сборных Украины провёл 24 матча, забил 7 голов.

Подписаны также контракты с нападающим Кириллом Поповым и полузащитником Владиславом Калином.

Кирилл Попов родился 1 мая 2003 года в Нежине. Рост – 187 см, вес – 80 кг. Воспитанник академии ФК «Динамо» (Киев). Играл в командах: «Динамо» Киев, «Колос» Ковалёвка, ФК «Минай». В юношеских сборных Украины сыграл 12 матчей, забил 1 гол.

Владислав Калин родился 14 апреля 2006 года в Ивано-Франковске. Рост – 184 см, вес – 76 кг. Начал заниматься футболом в команде Ника (Ивано-Франковск). Воспитанник академии ФК «Динамо» (Киев). Играл в командах: «Спортинг» U-17 (Лиссабон, Португалия), «Динамо» (U-19) Киев, «Заря» (U-19) Луганск. В юношеских сборных Украины сыграл 9 матчей, забил 5 голов.

Одесса News информировала о новых игроках ФК «Черноморец», с которыми были заключены контракты в июле 2024 года.

Фото: ФК «Черноморец»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy