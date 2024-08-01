В одесском «Черноморце» — пополнение

В июле несколько футболистов заключили трудовые соглашения с ФК «Черноморец».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Так, команду пополнили Богдан Билошевский и Денис Янаков. Эти полузащитники и уже выступали в составе команды «моряков». Контракты с ними рассчитаны на три года.

Богдан Билошевский родился 12 января 2000 года в Нежине. Рост – 189 см, вес – 80 кг. Воспитанник футбольной школы «Динамо» (Киев). Играл в командах: «Динамо» Киев (U-19 и U-21), «Десна» Чернигов, «Черноморец», ФК «Александрия». За наш клуб сыграл в 2021 году 8 официальных матчей в первой команде и 4 в U-19.

Денис Янаков родился 1 января 1999 в Запорожье. Рост – 185 см, вес – 75 кг. Воспитанник футбольной школы «Динамо» (Киев). Играл в командах: «Динамо» Киев (U-19 и U-21), «Арсенал» Киев, «Черноморец», «Заря» Луганск, «Ингулец» Петрово, «Полесье» Житомир, «Верес» Ривне. За команду «моряков» в 2020 году сыграл 8 официальных матчей (4 гола).

Также заключён контракт с форвардом Алексеем Хобленко, который в 2016-2017 годах уже играл в команде «моряков» (54 официальных матча, 11 голов). Ему 30 лет. Родом из Екатеринбурга (Россия). Рост – 185 см, вес – 85 кг. Воспитанник футбольной школы «Динамо» (Киев).

Центральным защитником «моряков» будет Борис Лотоцкий, который ранее выступал в «Ниве» (Винница). Он родился 11 апреля 2003 года в Белой Церкви. Рост – 192 см, вес – 86 кг. Воспитанник ДЮСШ-11 (Одесса).

Также подписаны контракты с двумя защитниками — Романом Савченко и Даниилом Удодом.

Савченко 20 лет, он родился в Черниговской области. Рост – 190 см, вес – 80 кг. Начинал играть в ДЮСШ «Колос» (Тереховка, Черниговская область). Воспитанник академии ФК «Шахтёр» (Донецк).

Даниил Удод родился 9 марта 2004 года в Донецке. Рост – 182 см, вес – 71 кг. Воспитанник академии ФК «Шахтёр» (Донецк).

Одесса News информировала, что в июне 2024 года ФК «Черноморец» прекратил сотрудничество с тремя футболистами — Олегом Билыком, Дмитрием Голубом и Ильёй Уханем.

Фото: ФК «Черноморец»

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