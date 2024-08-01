Мэр Одессы посетил Цифровой образовательный центр в Пересыпском районе

В Пересыпском районе Одессы работает цифровой образовательный центр, открытый в партнйрстве с ЮНИСЕФ и Ассоциацией инновационного и цифрового образования на базе Одесского лицея №7. В настоящее время в Одессе работают три таких образовательных пространства, а всего по Югу Украины — 16.

Цифровой образовательный центр, нацеленный прежде всего на то, чтобы ученики смогли наверстать образовательные потери, возникшие из-за российской агрессии, посетил Одесский городской голова Геннадий Труханов, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Цифровые образовательные центры призваны улучшить учебный процесс благодаря техническому обеспечению, но концепция проекта предполагает и офлайн-взаимодействие и коммуникацию между учащимися в пределах одного Центра и между пространствами. Также ценно, что в Центре дети много общаются с координаторами, тренерами и психологом», – отметила руководитель Одесского офиса ЮНИСЕФ Одри Лекомте.

В Центре организована также возможность более углублённого изучения школьных предметов. Применяются такие образовательные технологии, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, Майнкрафт, перевёрнутый класс, организованы занятия по профориентации.

«Я благодарен ЮНИСЕФ, с которым мы реализовали не первый и, уверен, не последний проект. Это действительно новый формат общения. Такие центры, помимо прочего, помогают ребёнку раскрыться, ведь он может даже не замечать в себе способностей к определённым вещам», — поделился впечатлениями от урока Геннадий Труханов.

Режим работы Цифрового образовательного центра с 9.00 до 18.00. Расписание занятий здесь.

Фото и видео: «Одесса»

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