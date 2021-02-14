В Одессе завершились международные соревнования по спортивным танцам на льду

13 февраля в Одесском дворце спорта завершились международные соревнования по спортивным танцам на льду LuMi Dance Trophy.

Победителей награждали мэр Одессы Геннадий Труханов, генеральный секретарь Украинской федерации фигурного катания на коньках Анастасия Макарова и олимпийский чемпион Виктор Петренко.

Городской голова поблагодарил организаторов за высокий уровень проведения международных соревнований в условиях пандемии. Турнир проходил без зрителей с соблюдением всех карантинных ограничений.

Турнир был посвящён памяти известного украинского специалиста по фигурному катанию Людмилы Михайловской, которая внесла огромный вклад в развитие этого вида спорта.

Высокое мастерство на льду показали фигуристы из 8 стран: Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Кипра, Нидерландов, Турции, Франции и Украины. Первоначально планировалось участие спортсменов из 10 стран. Однако, фигуристы из Израиля и России не приехали.

Победителями в состязаниях взрослых пар стали харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин. Серебро взяли белорусы Виктория Семенюк и Илья Якимук, а бронзу — турецкая пара Юлия Жата и Акалин Берк.

Открытием турнира стала пара юниоров из Кипра — Анжела Кудрявцева и Илья Каранкевич, которые и стали чемпионами в этой группе.

Геннадий Труханов подчеркнул, что Одесса славилась своей школой фигурного катания, одним из воспитанников которой был олимпийский чемпион Виктор Петренко. Он не только прославил наш город и Украину на весь мир, но и сегодня готов развивать фигурное катание в Одессе.

«Несколько лет назад в наш город удалось вернуть большой лёд, сегодня — организовать международные соревнования. В Одессе есть достаточно большое количество детей, которые хотели бы заниматься фигурным катанием. Наша задача – продолжить создавать условия. Уверен, что с поддержкой олимпийского чемпиона это будет сделать намного легче», — рассказал Геннадий Труханов.

Фото: Одесса News, «Одесса», Думская

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