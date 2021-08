Свитолина и Ястремская завершили свои выступления в Цинцинатти

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не смогли дойти до финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) с призовым фондом 1 млн 835 тыс 490 долларов.

Так, первая «ракетка» Украины и №5 мирового теннисного рейтинга Элина Свитолина в трёх сетах проиграла Ангелик Кербер из Германии (21) — 5:7, 6:2, 4:6, сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.

На матчболе Свитолина ошиблась, выполняя удар с бэкхенда, после чего сразу же начала бить ракеткой о корт.

Fierce Competition 🔥

🇩🇪 @AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight 💪#CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ

— wta (@WTA) August 18, 2021