Свитолина и Ястремская завершили свои выступления в Цинцинатти

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не смогли дойти до финала турнира WTA 1000 в Цинциннати (США) с призовым фондом 1 млн 835 тыс 490 долларов.

Так, первая «ракетка» Украины и №5 мирового теннисного рейтинга Элина Свитолина в трёх сетах проиграла Ангелик Кербер из Германии (21) — 5:7, 6:2, 4:6, сообщает XSPORT.

Теннисистки провели на корте 2 часа 11 минут.

На матчболе Свитолина ошиблась, выполняя удар с бэкхенда, после чего сразу же начала бить ракеткой о корт.

Fierce Competition 🔥 🇩🇪 @AngeliqueKerber leaves it all on the court and defeats Svitolina in a three set fight 💪#CincyTennis pic.twitter.com/W4C7ao10zZ — wta (@WTA) August 18, 2021

Счёт в личных встречах теннисисток стал 9:6 всё ещё в пользу Свитолиной, которая проиграла Кербер впервые с 2016 года. Также это второе подряд поражение для одесситки после Олимпийских игр в Токио, где она взяла бронзовую медаль. В рейтинге Элина останется в топ-10, однако неудача на турнире в Цинциннати ещё больше ухудшила её шансы попасть на Итоговый турнир.

Теперь Свитолина вернётся на корт в конце августа на заключительном Шлеме в году – Открытом чемпионате США.

Другая одесситка — Даяна Ястремская (50) во втором круге турнира Western&Southern Open — WTA1000 уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:7(5).

В первом сете Даяна взяла лишь один гейм, а во втором игра дошла до тай-брейка, где сильнее оказалась всё же Крейчикова, сообщает спортивное издание.

Таким образом, Даяна выбыла из турнира в американском Цинциннати.

Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Екатерина Козлова (№131 WTA) пока удачно играет на теннисном турнире в Чикаго (США) с призовым фондом 115 тыс долл.

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