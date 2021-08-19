19 августа православные Одессы отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас

Христиане восточного обряда 19 августа отмечают один из крупнейших церковных праздников — Преображение Господне, или Яблочный Спас.

Традиция его празднования была ещё в IV веке, когда равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.

В этот день Церковь вспоминает евангельское событие, когда апостолы Пётр, Иаков и Иоанн вместе со своим Учителем Иисусом Христом поднялись на высокую гору (по поверью, гора Фавор). Здесь Христос преобразился, с ним произошла метаморфоза (по-гречески это, собственно, и означает — преобразование): Его лицо засияло, как солнце, а одежды сделались белыми и сияющими как дневной свет. Рядом с Ним апостолы увидели двух ветхозаветных пророков — Моисея и Илию. Они говорили с Христом о Его будущих страданиях. При этом из облака раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте».

После этого чудесного события Апостолы вместе с Иисусом сошли с горы вниз. По дороге Спаситель строго запретил ученикам рассказывать об увиденном и услышанном до Своего Воскресения.

Смысл праздника заключается в том, что в преображении Христос явил Свою Божественную природу. Изменив перед учениками Свой человеческий облик, Христос показал им, что Он — Бог. Во время преображения полностью проявилась Пресвятая Троица: Бог Отец — в голосе из облака, Бог Сын — Иисус Христос, показал себя в Божественном подобии, и Бог Святой Дух — в Божественном свете.

Один из главных духовных аспектов праздника, на котором акцентирует Церковь — каждый христианин должен стремиться к собственному преображению подобно Христу, ведь человек создан по образу и подобию Божию.

Священники в этот день на богослужение одевают белые одежды, символизирующие тот свет, который увидели апостолы.

Согласно старинному обычаю, в храмах в этот день после праздничной литургии освящаются различные плоды — яблоки, виноград, груши, сливы…

Праздник Преображения избран для благословения плодов, потому что в Иерусалиме, откуда заимствован Устав Восточной церкви, именно в ту пору созревал виноград. Церковь, благословляя принесённые плоды, утверждает мысль о том, что всё — от человека до растения — должно быть посвящено Богу как Его творение.

На этот Спас также поминают умерших.

Праздник символизирует окончание жатвы и завершение лета. В этот день примечали погоду. Если день солнечный и безоблачный — осень будет сухой. Если дождливый — мокрой. Ясный день предвещает морозную и метельную зиму.

Праздничным блюдом на Спаса являются печёные яблоки. Верхушку с хвостиком отрезают, вынимают сердцевину с семенами, кладут туда мёд или сахар и запекают. Хозяйки готовят также пироги и штрудели с яблочной начинкой. Едят их с узваром или киселём из свежих груш.

18 августа, накануне дня празднования Преображения Господня, Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Как сообщала Одесса News, в августе православные отмечают три церковных Спаса: медовый или маковый (14 августа), яблочный (19 августа) и ореховый (29 августа).

Фото: Одесская епархия УПЦ