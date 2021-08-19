Чиновник из Одессы требовал «откаты» у военных из зоны ООС

Служба безопасности Украины в Одесской области разоблачила чиновника, который требовал от участников Операции объединённых сил (ООС) 50% «отката» за премии.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что чиновник за предоставление возможности получить максимальную надбавку за службу в зоне ООС требовал половину от суммы премии.

«В подчинении «дельца» находилось почти 500 человек. 95% из них постоянно ездят на ротацию в зону ООС. Таким образом, по предварительным данным, схема приносила дополнительный «доход» по меньшей мере в 70 тыс. грн ежемесячно «, — говорится в сообщении.

Злоумышленник привлёк к схеме четырёх сообщников, которые собирали средства непосредственно после получения военнослужащими денежного обеспечения.

Одного из офицеров-посредников правоохранители задержали при получении денег от военнослужащего.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Противоправный механизм обогащения разоблачили следователи СБУ, СУ ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины, вернув его тем самым из-под контроля третьих лиц, использовавших этот ресурс для коррупционных схем. Двум злоумышленникам сообщено о подозрении.

Фото: СБУ

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