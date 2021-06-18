Ловил рыбку в мутной водичке: в Одессе задержали инспектора рыбхоза

Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождения сотрудников УСБУ в Одесской области 17 июня задержали «на горячем» сразу после получения взятки одного из главных инспекторов Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, инспектор систематически требовал и получал неправомерную выгоду от лиц, занимающихся несанкционированным выловом краснокнижных видов рыб на территории Днестровского лимана, за несоставление административных материалов и беспрепятственное осуществление ими вылова рыбы.

Решаются вопросы сообщения взяточнику о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Как сообщала Одесса News, в Украине разработаны новые правила для любителей рыбной ловли.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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