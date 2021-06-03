В Украине разработаны новые правила для любителей рыбалки

Государственное агентство рыбного хозяйства 2 июня представило проект обновлённых Правил любительского и спортивного рыболовства, которые не пересматривались с 1999 года и не соответствуют нынешним требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

В частности, проектом увеличены нормы вылова водных биоресурсов с 3-х до 5 кг на одного рыбака в сутки, а особей особо ценных видов водных биоресурсов — 3 штуки в пределах допустимого размера.

В обновлённых Правилах уменьшены запрещённые места для любительского и спортивного рыболовства, а также уточнены положения к применению орудий добычи (вылова), увеличено количество разрешённых крючков, способов добычи (вылова) и др.

В проекте увеличены минимально разрешенные размеры водных биоресурсов для добычи (вылова) и уточнены условия осуществления подводной охоты и спортивных соревнований.

Из проекта документа исключены многие морально устаревшие нормы и приведены данные Правила в соответствие с требованиями законодательства, реалий современности и усовершенствовано правовое регулирование любительского, спортивного рыболовства и подводной охоты.

Во время презентации Правил присутствовали представители основных любительских и спортивных рыболовных организаций: Федерации рыболовного спорта, рыболовных клубов, общественных организаций, представителей рыболовного туризма.

Проект документа поддержан подавляющим большинством участников, а замечания и предложения, поступившие во время презентации, будут обработаны в кратчайшие сроки.

Доработанный проект будет официально обнародован на сайте Госрыбагентства.

Данные правила были разработаны с учётом норм Соглашения об ассоциации Украина-ЕС путём учёта лучших практик устойчивого управления и опыта европейских стран в части норм вылова и применения орудий лова.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года полицейские Одесской области разоблачили на территории Дунайского заповедника двух браконьеров, которые вблизи села Приморское вылавливали занесённых в Красную книгу осетровых рыб.

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