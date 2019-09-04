В Летнем театре Одессы на скорость ели рыбу, были пострадавшие

В Летнем театре одесского Горсада состоялся чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.

Как сообщает ТАЙМЕР, в конкурсе приняли участие 10 ценителей фаршированной рыбы, в том числе гостья из Беларуси. Участники заранее подали заявки на участие.

«По условиям чемпионата победитель за 12 минут должен съесть 4 тарелки фаршированной рыбы, что составляет 2 килограмма еды», — говорится в сообщении.

Повар, готовивший блюдо для чемпионата, рассказал, что на стол участникам подали только лучшие сорта рыб (карп, толстолобик и судак), а также лук, обжаренный на сливочном масле, и булка.

Судьёй выступил бывший житель Одессы из США, чемпион мира по скоростному поеданию Олег Жорлинский.

Отмечается, что с условиями конкурса справиться смогли не все: у одного из участников даже сдал желудок посреди чемпионата.

Победителем стал художник Игорь Рзаев, который за отведённое время смог съесть почти полтора килограмма гефилте фиш. Ему вручили кубок чемпионов, карту сети «Таврия В» и денежный приз в размере трёх тысяч гривен.

Утешительные призы в виде бонусных карточек и сертификатов от партнёров вручили всем участникам.

Фото: ТАЙМЕР