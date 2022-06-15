В Украине начинается подготовка к проведению «Евровидения-2023»

В Украине начинается подготовка к проведению в следующем году песенного конкурса «Евровидение», министерства обороны и внутренних дел привлечены к этому процессу.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Тelegram.

«Украина уже начинает подготовку финала Евровидения 2023 года. Мы показываем миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты. Главный вопрос для нас и Европейского вещательного союза – безопасность», – отметил он.

Тимошенко рассказал, что Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины изначально интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению-2023.

Он также проинформировал, что для обеспечения удобной логистики и безопасности рассматриваются разные локации, но какие — пока не анонсируют.

«Мы благодарны за невероятную поддержку европейских партнёров. Сейчас мы защищаем не только свою землю, но весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!», — сказал заместитель руководителя ОП.

Кстати. 10 июня правительство создало Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса Евровидения. Сопредседатели оргкомитета – Премьер-министр и руководитель Офиса Президента.

Как сообщала Одесса News,15 мая украинская группа Kalush Orchestra победила в финале Евровидения-2022. Это третья по счёту победа Украины в этом конкурсе за всё время — после Русланы в 2004 году и Джамалы в 2016-м.

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