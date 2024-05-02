Как власти Одессы планируют проведение в городе пасхальных праздников

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл рабочее совещание по подготовке города к празднованию Пасхи.

В совещании приняли участие представители духовенства и органов правопорядка, главы районных администраций, городские службы, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Враг ещё раз демонстрирует, что для него нет ничего святого. В течение Страстной недели террористы атакуют наш город, убивают мирных людей. Поэтому должны позаботиться прежде всего о безопасности», — отметил мэр Одессы.

Так, на Пасху на территории Одессы продолжает действовать комендантский час.

Все Пасхальные богослужения начнутся утром 5 мая. Информацию о начале богослужений можно найти на официальных порталах религиозных общин.

Мэрия также призывает всех жителей Одессы соблюдать режим военного положения и быть бдительными, в случае воздушной тревоги – сразу направляться в ближайшее укрытие.

«Надеюсь, что наши молитвы будут услышаны. И уже скоро над нами будет мирное небо. Верим, что свет и добро обязательно победят», – сказал Геннадий Труханов.

Фото: «Одесса»

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