США подтвердили, что РФ использовала против ВСУ запрещённое химическое оружие

В ходе вторжения в Украину российские войска применяли против сил обороны Украины запрещённое химическое оружие.

Об этом проинформировал 1 мая Государственный департамент США, — пишет издание «ГОРДОН».

Объявляя о внесении в антироссийский санкционный пакет ещё более 280 физических и юридических лиц, внешнеполитическое ведомство США подчеркнуло, что вводит их в том числе за «применение химического оружия против Украины».

«Госдепартамент установил, что Россия применила химическое оружие хлорпикрин против украинских сил в нарушение Конвенции о химическом оружии (КХО). Мы делаем это заключение в дополнение к нашей оценке того, что Россия использовала средства борьбы с беспорядками в качестве метода ведения войны на Украине, что также является нарушением КХО», – говорится в сообщении.

В Соединённых Штатах сделали вывод, что «использование таких химикатов не является изолированным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск выбить украинские силы с укреплённых позиций и добиться тактического успеха на поле боя».

«Продолжающееся игнорирование Россией своих обязательств перед КХО проистекает из той же схемы, что и её операции по отравлению Алексея Навального, Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», – заявили в Госдепе.

В связи с этим США внесли в список подсанкционных три правительственные организации страны-агрессора России, которые связаны с российскими программами по химическому и биологическому оружию (войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ; Научно-исследовательский институт прикладной акустики; 48-й Центральный НИИ минобороны РФ), а также четыре российские компании, оказывающие поддержку таким организациям.

Для справки. По данным командования Сил поддержки ВСУ по состоянию на 4 марта 2024 года, с начала полномасштабной войны РФ осуществила 1068 химических атак на Украину, из них только за февраль 2024 года – 250 случаев.

Одесса News информировала, что в сентябре 2022 года, по сообщению оперативного командования «Юг», оккупанты сбросили на позиции Вооружённых сил Украины контейнеры с ядовитым веществом.