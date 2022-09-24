На южные позиции ВСУ вражеский дрон скинул контейнеры с ядовитым веществом

Оккупанты сбросили на позиции Вооружённых сил Украины контейнеры с ядовитым веществом.

Об этом сообщило оперативное командование «Юг» в Facebook 24 сентября, передаёт Одесса News.

«С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали чётко, потерь и критических состояний нет», – говорится в сообщении.

Кстати. Представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции «под чужим флагом» (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите «Большой семёрки» (G7) Глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты ответят на применение президентом РФ Путиным химического оружия в Украине.

О применении химоружия 11 апреля сообщал полк «Азов». По их данным, оккупанты применили в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдались дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Специальная газовая граната К-51 разработана в СССР в конце 1970-х годов. Граната имела корпус из твёрдого пластика с металлическим дном. Герметичный корпус гранаты наполнялся порошкообразным сильно раздражающим веществом не летального действия.

Воздействие гранаты К-51 по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше, так как создавалась для военных и специальных служб. Взрыв происходит с помощью дистанционного (через 3-4 секунд) зажигательного запала. После начала горения запала происходит реакция внутри гранаты, горящее раздражающее вещество повышает давление внутри корпуса и вышибает дно гранаты, распыляя облако вещества.

Попавший в облако дыма от гранаты без противогаза не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, так как руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза, утопающие в слезах, которые «режет» вещество. Дыхательные пути пронзает одышка с кашлем, носовые пазухи обильно заполняются слизью.

Помимо негативного физиологического воздействия влияет деморализующий эффект, так как противник становится полностью не боеспособным на 20-30 минут. Граната эффективна при «выкуривании» из закрытых помещений, так как способна нейтрализовать людей на площади 400 квадратных метров.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.